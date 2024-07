No tiene sentido seguir enterrando plata en la Transversal del Cusiana: Invías

Tunja

El director del Instituto Nacional de Vías, Juan Carlos Montenegro se refirió en Caracol Radio a los resultados de una visita técnica a la Transversal del Cusiana y donde se decidió declarar la emergencia en toda la carretera así los mayores problemas se presenten entre Curisí y Pajarito.

“Esta decisión la tomamos porque además de la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las vías, nuestro fin primordial es la seguridad y la preservación de la vida de las comunidades. La declaratoria de emergencia establece el cierre definitivo de la Transversal desde Curisí en el kilómetro 77 hasta Pajarito en el kilómetro 90, lo que nos permitirá trabajar en la solución más adecuada para este corredor”, afirmó el director del Invias.

Durante la inspección, Montenegro detalló la gravedad de la situación: “Lo que tenemos aquí es un desplazamiento masivo grave, debido a una condición geológica que afecta no solo la estructura de los puentes Los Grillos, Chorro Blanco y Puente Nuevo, sino también cerca de 6 kilómetros de la vía en esta zona entre Pajarito”.

Montenegro subrayó la magnitud del desplazamiento. “Geológicamente, estamos hablando de un desplazamiento de gran magnitud. Toda la montaña entre Pajarito y Curisí se está moviendo hacia el río Cusiana”. Estos movimientos han provocado compresión y extensión en diferentes partes de la vía, afectando no solo los puentes sino también múltiples puntos de la carretera.

¿Qué sentido tiene arreglar los puentes colapsados o en riesgo?

El director del Instituto Nacional de Vías, Juan Carlos Montenegro fue tajante, al decir que no tiene ningún sentido seguir enterrando plata en la vía. “Las inversiones que se puedan eventualmente hacer allí son inversiones que no van a ofrecer la solución, por eso estamos buscándola por otro corredor vial de forma definitiva y en el corredor actual verificar condiciones transitorias que permitan la dinamización del sector pero de forma segura”.

¿Qué pasará en quince días?

“La solución definitiva requiere construir una vía nueva por otro trazado, lo que estamos revisando en estos días y que en máximo 15 días tenemos que encontrar son las posibilidades de apertura para unos pasos de vehículos livianos y peatonales que pasen de forma segura”, dijo el director de Invías.

Frente a las solicitudes de los habitantes de Pajarito esto dijo, Montenegro. “La comunidad solicita que se le abra una trocha al lado del puente, estamos caminando sobre la misma zona que se está moviendo, el problema no es el puente, el problema es la zona en la cual está cimentada la carretera, el puente y toda la infraestructura vial que allí tenemos y mientras esas condiciones no sean seguras no es responsable para el Instituto Nacional de Vías, ni para ningún funcionario público tomar la determinación de abrir la vía para que en la eventialidad el puente colapse, el talud falle y se afecte la vida humana que son condiciones que esperamos no sucedan, por eso estamos tomando las determinaciones que todo el mundo conoce”.