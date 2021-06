Mío reactiva rutas A70, A76 y las rutas A05 en la Portada y la P14A

Desde este viernes el Sistema de Transporte Masivo, Mio, reactivará las rutas A70 y A76 en los barrios Mortiñal, Santa Isabel y El Lido.

Asimismo se restablece el recorrido habitual de las rutas A05 en la Portada y la P14A hasta la Terminal Andrés Sanín.

Con estos servicios que se activan, el masivo queda funcionando con 47 rutas, 32 estaciones operativas, 2 terminales (Andrés Sanín y Cañaveralejo) más el MIO Cable en la Comuna 20.El horario de servicio será de lunes a sábado de 5 de la mañana a 7 de la noche, domingos y festivos de 6 a.m. a 6 p.m.

Ruta A70 Estación Tequendama – Avenida Circunvalar - Mortiñal Con el restablecimiento de las condiciones de orden público en la Calle 1, la ruta A70 atiende los sectores de Tejares, Cristales, Mortiñal, Altos de Santa Isabel, conectando con el corredor troncal de la Calle 5 con las estaciones Estadio y Tequendama. Esta ruta continuará operando en hora pico de lunes a sábado de 5 a.m. a 9 a.m. y de 3 p.m. a 7 p.m. Domingos y festivos de 6 a.m. a 9 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m.