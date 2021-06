Abrir enlaces o páginas web, la puerta para robar datos en redes sociales

En Caracol Radio conocimos la denuncia del director de la Pensamiento Escrito Librería, Juan Carlos Murcia que el pasado domingo 20 de junio le llegó un mensaje de texto en el que alertaban sobre verificar sus datos personales de la cuenta de la librería en la red social Instagram porque de lo contrario en 24 horas perdía el dominio de la cuenta institucional.

Y agregó “desafortunadamente accedí a entregar los datos cómo número de celular y demás y ahí fue cuando ingresaron los hackers y se robaron la cuenta de la librería y ya no pude ingresar, se robaron los datos donde teníamos más de 14.000 seguidores, luego me llamaron y me comentaron que si quería recuperar el dominio debía pagar 400 Bitcoin, al interponer la denuncia ante las autoridades explicaron que tenía que dar por perdida la cuenta y crear una nueva”

Por eso y para evitar denuncias o estafas esta es la Nueva cuenta de Instagram: @pensamientoescritor

Autoridades en el Quindío advierten sobre reforzar la seguridad de las cuentas en redes sociales para evitar hackers

Ante los casos en los que ciberdelincuentes hackean cuentas con el fin de lucrarse es importante proteger la misma para evitar este tipo de hechos.

Juan Andrés Jiménez investigador de delitos informáticos de la policía del departamento, señaló que los usuarios deben abstenerse de abrir enlaces porque al acceder automáticamente roban los datos personales. Recomendó tener contraseñas seguras en cada una de las aplicaciones para evitar hechos delictivos.

Añadió que es importante interponer la denuncia en www.CAIvirtual.com con el fin de buscar la manera de recuperar las cuentas.