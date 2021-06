Vi el contrato y la firma no era mía: Habla médica del hospital de Malambo

La medica Aidé Donado Maladono habló en exclusiva con Caracol Radio sobre la denuncia que interpuso por la presunta falsificación de su firma, en un contrato de prestación de servicios en el hospital local de Malambo, que asegura, no firmó.

El contrato que presentó como evidencia ante la Procuraduría, y que Caracol Radio reveló en exclusiva la semana pasada, aparece firmado a su nombre, junto con la exgerente del hospital, Eymi Camargo.

"Yo recibí el contrato y me di cuenta que la firma no es la mía porque si se compara, mi firma es pequeña y la del contrato es grande y también por la cantidad de hojas, que no era igual a los contratos que yo recibía. Vi eso y dije eso no es mío y aquí hay una falsificación" explicó.

La medica le dijo a Caracol Radio que al enterarse de esta orden con una firma falsa, acudió donde quien era la gerente en ese momento, Eimy Camargo pero no obtuvo una respuesta clara.

Donado explicó que a este drama, se suma un largo camino jurídico que enfrenta con el hospital desde el 2013, debido a una discapacidad que padece y por la que asegura, fue desvinculada en ese momento, logrando al final ser reintegrada al ganar una acción de tutela.

Este caso es investigado por la Fiscalía y la Procuraduría.