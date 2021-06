Denuncian afectación ambiental por empresas aguacateras en el Quindío

El caso se registra en la vereda Cinabrio en el municipio de Pijao, las denuncias revelan que una multinacional aguacatera construyó un tanque de reserva para unos 400.000 litros de agua y que han dado apertura a más de un kilómetro de vías que desestabilizan terrenos generando riesgo a una institución educativa del sector.

El personero de la localidad, Hernán Bernal, manifestó que a raíz de las denuncias visitó la zona constatando que no cuentan con los permisos para realizar dicha actividad.. Añadió que no solo es el detrimento ambiental sino de lo público porque al no tramitar las licencias no se generan los recursos para la administración pública lo que no permite la inversión social. Realizó un llamado para que desde la alcaldía realicen actualización catastral ya que han ingresado varias empresas aguacateras lo que debe ser reflejado en el desarrollo del municipio

Por su parte el secretario de planeación del municipio, Jairo Eduardo Pinzón, dio a conocer que la empresa está en proceso para adelantar los trámites y continuar con el equipamiento necesario para la labor agrícola. Aclaró que ese tipo de intervenciones están detenidas hasta no contar con los permisos necesarios para tal fin.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés, afirmó que al parecer la empresa no cuenta con los permisos pero sí dijo que era competencia directa de la administración municipal. Fue claro que durante este fin de semana dará a conocer la decisión técnica y jurídica sobre las presuntas afectaciones ambientales.

Destacó que actualmente cursan siete procesos sancionatorios ambientales pero en ninguno hay un fallo definitivo ya que son varias las fases que pueden durar hasta 3 años.