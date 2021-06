En Boyacá cayó el mercado inmobiliario en el mes de mayo, debido al paro

En el mes de mayo se cerraron negocios por 26.828 millones de pesos en la venta de vivienda.

De acuerdo con Coordenada Urbana, sistema de información de Camacol, en mayo de 2021 el mercado inmobiliario se contrajo en un 19,4% respecto al mes anterior y se comercializaron 187 unidades habitacionales, 45 unidades menos que en abril de 2021.

Esta caída está directamente ligada al incremento en el precio de los materiales e insumos para la construcción, debido a los continuos bloqueos que vivió el país durante más de 40 días de paro nacional.

“El 79% de las ventas se registraron en inmuebles del segmento VIS (Vivienda de Interés Social) con 148 unidades y el restante 21%, corresponde al segmento NO VIS con 39 viviendas comercializadas. Por segmentos se observó una caída del 18.2% para VIS y 23.5% para NO VIS”, explicó en Caracol Radio, la directora de Camacol Boyacá y Casanare, Ana Elvia Ochoa.

Pese a esto, en el análisis año corrido 2021, la tendencia es de crecimiento. “En los primeros cinco meses de 2021 se han comercializado 1.372 viviendas, 736 más que en el mismo periodo de 2020 y 425 más que en los últimos cinco meses de 2020 (agosto a diciembre), lo que representa un crecimiento del 44,9%”, dijo Ochoa.

Agregó la directora de Camacol Boyacá y Casanare, que “de este total de 2021, Tunja reporta el mayor número de unidades vendidas con el 55,6% de inmuebles comercializados, con 763 unidades (521 VIS y 242 No VIS); en segundo lugar, se encuentra Sogamoso con 257 viviendas vendidas (222 VIS y 345 No VIS); Duitama reporta la venta de 186 unidades (135 VIS y 51 No VIS), mientras Paipa reportó 166 unidades (123 VIS y 43 No VIS)”.

Sin embargo, la generación de nueva oferta ha respondido de forma positiva a la dinámica comercial del departamento; “en lo corrido del año han salido al mercado 973 nuevas unidades de vivienda, 792 del segmento VIS y 181 del segmento No VIS”, sostuvo Ochoa.

Por ciudades, la capital del departamento registró el lanzamiento de 612 viviendas, 161 en Duitama, 100 en Sogamoso y 100 en Paipa. Con esto, en el departamento hay disponibles para la venta 1.796 unidades de vivienda, 1.029 VIS y 767 No VIS; 1.711 son apartamentos y 85 son casas; 180 de estrato 2, 926 de estrato 3, 415 de estrato 4 y 275 de estrato 5.

Los hogares boyacenses tienen a su disponibilidad inmuebles en 84 proyectos de vivienda distribuidos en las diferentes zonas de la ciudad, 44 en la ciudad de Tunja, 17 en Sogamoso, 16 en Duitama y 7 en Paipa.