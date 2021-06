Líderes del Catatumbo reclaman acción de la fuerza pública

Líderes sociales del Catatumbo reclamaron mayores acciones de la fuerza pública para detener la violencia que sufre el municipio de Tibú y la región del Catatumbo.

En medio del temor por hablar, por confesar sus miedos en esa población varios de ellos advirtieron a Caracol Radio la sensación que se vive allí.

“Acá no hay autoridad que nos respalde, no sabemos que pasa ante tanta indiferencia, ni policía ni ejército para reaccionar frente a lo que está ocurriendo y las graves amenazas y acciones que se vienen cometiendo” dijo una lideresa que por obvias razones pide mantener su identidad bajo protección.

También le puede interesar: Atacan campesinos concentrados por el paro nacional en Norte de Santander

“Como lo advirtió la fiscal asesinada, nos quedamos esperando reacción de las autoridades, nos habían anunciado investigaciones y no han hecho nada, anuncios, pero en la práctica no hay resultados” dijo otro líder.

Y uno más agregó “algo está pasando de fondo muy grave, pero la autoridad que tiene su responsabilidad sobre el casco urbano no hace nada, menos en la zona rural, estamos desconcertados, solos y en riesgo. Habría que mirar por qué no actúan, no responden cuando esto puede terminar en un pueblo fantasma”.

El municipio de Tibú sufre tres meses de hechos violencia donde el objetivo de los mismos han sido doce mujeres asesinadas, sumado a los ataques constantes a la fuerza pública y otros hechos.