Murió 'Don Raúl', que luchó 15 años esclareciendo el asesinato de su hijo

En la mañana del sábado 12 de junio del 2021, fue confirmada por la asociación de las Madres de los llamados 'Falsos Positivos' de Colombia la muerte de Raúl Antonio Carvajal, más conocido como 'Don Raúl'.

Además, según del abogado Miguel Ángel Del Río Malo su muerte fue a causa del COVID-19.

Acaba de fallecer Don Raul víctima del Covid. Todas las batallas la dio con entereza y valentía. Perdió está pero su recuerdo y fortaleza debe habitar en cada uno de nosotros a través de su ejemplo. Le cumpliré su promesa de hacer justicia por su hijo. Paz en su tumba. pic.twitter.com/yv5p5p2dDI — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) June 12, 2021

Desde el año 2006 la vida de 'Don Raúl' cambió por completo cuando el 8 de octubre de ese año y según información del Ejército, su hijo Raúl Carvajal Londoño murió en un enfrentamiento contra la guerrilla. Sin embargo, 'Don Raúl' en el año 2011 y a sus 63 años, llegó hasta la plaza de Bolívar con el cadáver de su hijo, denunciado que el Ejército de Colombia lo había asesinado por negarse a matar personas inocentes en el crimen conocido hoy como los "Falsos positivos".

'Don Raúl' siempre contaba, que días previos a la muerte de su hijo habló durante cuatro minutos con él, le informó que tendría una nueva nieta y le confeso que ya no quería estar más en el Ejército.

"Esto está muy feo, me mandaron a matar a dos muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate y yo no los quise matar. Yo me voy a retirar, me quiero retirar”, le aseguró.

Por eso cuando recibió la llamada del Ejército, en la que le notificaron que su hijo había muerto, 'Don Raúl' emprendió la lucha por buscar la verdad y desde ese año recorrió Colombia denunciado este hecho, además paso la mayoría de sus tardes y noches en su camión modelo 73 en la Plaza de Bolívar o en la esquina de la Séptima y la avenida Jiménez buscando respuestas, que nunca llegaron.

El 13 de junio se le estará rindiendo un homenaje en el centro de la ciudad.