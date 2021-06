Huilense incluido en listado de desaparecidos durante protestas

Luis Felipe Palacio Ortiz es el huilense, de Pitalito Huila, que hace parte de la lista de desaparecidos suministrada por organizaciones de Derechos Humanos, que se publicó a través de redes sociales y medios de comunicación y que activó por parte de la Fiscalía el Mecanismo de Búsqueda Urgente para encontrarlo.

Sin embargo, el joven afirma que nunca ha participado de protestas porque su trabajo no se lo permite, situación que lo sorprendió.

“El día domingo que sale la publicación en un medio de comunicación, yo estaba en mi casa cuando una amiga me llamó decir, fue una noticia que me dejó anonadado; porque yo estaba haciendo mi vida normal y nadie había reportado mi desaparición porque nunca había estado desaparecido” dijo Palacio Ortiz.

Luis Felipe manifestó su preocupación ante lo ocurrido, porque tal y como indica, nunca ha residido en Antioquia donde según el informe había desaparecido.

“En marchas anteriores si he asistido, pero en esta no por temas de trabajo no lo había hecho. Si apoyo el paro; pero por temas laborales en estas marchas no he podido asistir por motivos laborales, y es muy complicado asistir a las marchas”, dijo Luis Felipe.

Hasta la Fiscalía se informó para la toma del reporte y ya tienen conocimiento de la situación, con lo que se busca haya claridad al respecto.

“Estamos a la espera de la respuesta. La verdad creo que la información la tomaron de mis redes sociales, porque es la foto que aparec4e es la que tengo en el perfil de Facebook. Considero que la Fiscalía está fallando porque esto es una muestra que no se investiga caso por caso”, puntualizó