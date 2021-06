Llamado al respeto en medio de la protesta social: Defensor del pueblo

En Caracol Radio Armenia hablamos con el Defensor del Pueblo del Quindío Juan Camilo Meza que entregó un balance sobre los hechos ocurridos en la noche del jueves 10 de junio en inmediaciones de la Universidad del Quindío al norte de Armenia.

El defensor explicó que durante todo el día hubo protestas, manifestaciones, plantones, marchas y bloqueos de vías pero sin ningún tipo de desmán, sin embargo en la noche en la zona peatonal de la Universidad del Quindío se presentaron hechos que ameritaron la presencia de la fuerza pública y la intervención del Esmad.

Y agregó “somos garantes de los derechos humanos y de respetar la protesta pacífica, pero anoche algunos manifestantes atacaron un vehículo particular, le chuzaron las llantas con armas blancas y colocaron en riesgo a las dos jóvenes que se movilizaban en el automotor, además de ingresar a la sede de la universidad y provocar daños, se autorizó la presencia de la fuerza pública con garantía del uso proporcional de la fuerza”

El defensor añadió que también hubo lanzamiento de bombas molotov y también gases lacrimógenos y en medio del enfrentamiento dos jóvenes fueron aprehendidos y trasladados a la URI de la fiscalía a la espera de la judicialización.

Explicó el defensor “el llamado es al respeto de los manifestantes a la fuerza pública y a quienes no están de acuerdo con el paro, pero también de las autoridades hacía los manifestantes, porque no se puede llegar a esta polarización que lleva a la violencia no solo física sino verbal”