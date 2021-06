Las inconsistencias de la Fiscalía sobre desaparecidos en Antioquia

La Vicefiscal general de Colombia, Martha Mancera, aseguró el 6 de junio en entrevista con El Tiempo que de un reporte inicial de 548 personas reportadas como desaparecidas durante el Paro Nacional, 91 de estas siguen sin ser ubicadas.

Las regiones con mayores casos según este informe son Valle del Cauca con 23 y Antioquia con 22 casos.

Este artículo fue citado con 29 fotografías entregadas por la Fiscalía General para tratar de ayudar con la ubicación de las personas.

Seis de las 29 fotografías pertenecían a personas desaparecidas presuntamente en el marco de las manifestaciones en Antioquia. Sin embargo, Caracol Radio Medellín hizo un ejercicio de fact checking y encontró que 3 de las 6 personas de esta lista no están desaparecidas.

Todos fueron contactados a través de redes sociales, confirmaron que ese sí era su nombre y foto pero que la información difundida era errónea, pues no se encontraban desaparecidos:

Tomás Londoño

Fotografía que dio a conocer la Físcalia / Tomás Londoño Murillo

El joven Tomás Londoño Murillo relató que aproximadamente el 2 de mayo lo retuvieron en una manifestación y que la situación fue reportada a la ONG Proceso Social de Garantías, quienes se articulan con una mesa de la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, Londoño fue liberado, y según lo que se evidenció con la publicación de su nombre y foto es que no se reportó oportunamente que ya estaba libre pues aún figuraba como desaparecido.

Dylan Esteban Vargas

Dyñan Esteban vargas / Fiscalía

Dylan Esteban Vargas fue otro de los nombres que apareció en esta lista. Nos comunicamos con su mamá, ya que se trata de un menor de edad, y ella explicó que su hijo se encuentra con ella, que no está desaparecido y que incluso no viven ni se han traslado al departamento de Antioquia. La mujer se mostró sorprendida de cómo pudo llegar el nombre y la foto de su hijo a esta lista.

“Esto nos está causando daños y perjuicios debido a que mi hijo es menor de edad, nunca ha participado en una protesta y ni siquiera conocemos Antioquia”, relató la madre del menor a Caracol Radio.

Emerson Rojas Mejía

Emerson Rojas Mejía / Fiscalía

Emerson Rojas Mejía también confirmó que no se encuentra desaparecido. Además, añadió que es de Bucaramanga y que no ha visitado Antioquia desde hace 10 años:

“Hace un par de días un muy buen amigo mío me contactó y me preguntó si yo había leído ya el artículo que estaba publicado en El Tiempo. Ingresé al artículo y me encontré que estaba mi nombre y estaba mi foto. Según ese artículo, supuestamente yo estaba desaparecido o me reportaron como desaparecido en las protestas, lo cual es mentira. Me preocupa obviamente que esté mi foto, que esté mi nombre y creo que por ende alguien debe tener mi número de cédula completo para que salgan estos datos a la luz pública”, afirmó Rojas en conversación con Caracol Radio.

Lo que relata Emerson concuerda con la explicación de la Fiscalía, pues según este organismo, para poder obtener y compartir las fotografías tuvieron que validar la información con su documento de identidad:

“Estas fotos salen de la Registraduría, de los que tenemos cédula y nombre y obtuvimos la cédula vamos a publicar las fotos para que sepan que los estamos buscando y pedimos que se comuniquen con la Fiscalía ellos o quienes tengan información sobre estas personas. De los demás solo tenemos un nombre y un apellido en una red”, afirmó La Vicefiscal general de Colombia Martha Mancera en entrevista con El Tiempo

Luis Esteban Velásquez, Kenner Yessid y Andrés Felipe Henao / Fiscalía

Los otros nombres que aparecían en esta lista con nombre y foto son: Kenenr Yesid Cardona Arias, Andrés Felipe Henao Grajales y Luis Esteban Velásquez Vega, con quienes no hemos podido establecer comunicación.

Es importante aclarar que aunque la Fiscalía afirmó que hay 22 personas en ruta de búsqueda, en el departamento solo hay una denuncia formal instaurada por los familiares ante el ente investigador. Es el caso de Juan Esteban Torres Córdoba, de 27 años, quien desapareció el 18 de mayo en Caldas, Antioquia en una noche de fuertes disturbios con la fuerza pública en este municipio.

Su familia no tiene pistas sobre su paradero y es el único caso que está en el Sistema de Información de la Fiscalía como “presunta desaparición forzada”.

Las respuestas de organizaciones

Caracol Radio se comunicó con organizaciones defensoras de Derechos Humanos en el departamento, quienes relataron que ellos hacen una consolidación de datos que luego es entregada a la mesa para la búsqueda de desaparecidos en el marco de las protestas, pero que no tienen ninguna relación directa con la Fiscalía y que, además, también están sorprendidos con los datos entregados por la entidad pues no se hizo una articulación con estas.

“La Defensoría recibe los reportes de las distintas fuentes, llámese organizaciones no gubernamentales, redes sociales, o de cualquier persona que tenga información de una persona que no aparece en el escenario de las protestas. Y los pasa a la Fiscalía, que activa el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Este se activa porque de la información que nos pasa la Defensoría, de todas las fuentes, no hay ninguna información que nos permita decir que esto es una denuncia y que debe investigarse por el delito del 165, que es, precisamente, la desaparición forzada”, afirmó la Alcaldía de Medellín.