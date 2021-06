Se mantienen controles en Cúcuta a pesar de no tener toque de queda

En días anteriores la alcaldía de la ciudad de Cúcuta expidió el decreto que regula las normas que se aplicarán hasta el 1 de septiembre, y buscan mantener los parámetros en la lucha que se está llevando contra la pandemia en la región de frontera.



Sin embargo, dentro de esta normativa llamó la atención que no se estableció un toque de queda en algunas horas nocturnas cómo se había mantenido desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo del año 2020, y por el contrario se permite la movilidad de los habitantes durante cualquier hora del día.



Cristian Buitrago secretario de gobierno de la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que A pesar de no estar vigente esta normativa la ciudadanía debe mantener los controles y los cuidados para evitar las aglomeraciones y que con esto se pueda contribuir al contagio del COVID-19.



“Se ha expedido el decreto 188 que es un decreto que extiende las medidas de tipo administrativo con el objeto de controlar las situaciones que puedan generar procesos de aglomeración y aumenten los índices de contagio en Cúcuta de la pandemia, en consecuencia nos rige este decreto hasta el último día del mes de agosto y se tiene previsto el pico y cédula para todos los ciudadanos que deben seleccionar las diligencias que se puedan hacer en entidades bancarias y entidades del estado, también tiene una restricción nocturna en el consumo y expendios de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos que va desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, es bueno aclarar que no está establecido un toque de queda como se tuvo en el pasado y lo que hay es una restricción de este consumo pero se mantiene un control de aforo en todos estos establecimientos por parte de las autoridades”, dijo el funcionario.

El funcionario indicó que existe la circular por parte del Gobierno Nacional en donde se establece que el toque de queda será una medida cuando las ocupaciones de camas UCI estén superiores al 95% y en estos momentos no es el caso de la ciudad de Cúcuta, pero de igual forma más adelante no se descarta una modificación de este decreto de acuerdo al comportamiento que pueda tener la pandemia.