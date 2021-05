Jóvenes vandalizaron almacén éxito en el norte de Montería /

Con cajeros vandalizados y las fachadas de supermercados Éxito pintadas con grafitis, terminó la denominada 'Marcha Ensangrentada' en Montería, en la noche de este lunes 24 de mayo.

Desde tempranas horas, el comercio cerró sus puertas ante el paso la protesta convocada por un grupo de jóvenes ante la supuesta utilización del almacén como centro de torturas en Cali, información hace parte de las muchas 'Fake News' que han circulado durante el tiempo que lleva el paro nacional.

Testigos señalan que jóvenes atacaron con piedras instalaciones de almacén Éxito Vecino, en el norte de la capital de Córdoba, dibujaron grafitis en paredes y lanzaron pintura roja. Algunos intentaron saquear los cajeros.

La ‘marcha ensangrentada’ salió a las 4:00 de la tarde desde los bajos del puente metálico en la margen derecha y terminó en la entrada del almacén Éxito del barrio La Castellana en el norte de la ciudad, justo donde ocurrieron los desmanes.

A pesar de que la protesta fue acompañada por las autoridades para evitar que fuera infiltrada y desdibujara la intención pacífica de los jóvenes, esta se salió de control y terminó en actos de vandalismo.

Debido a la situación, por un largo rato no hubo paso vehicular en la Avenida Circunvalar, a la altura de Éxito Norte.

Recordemos que, a través de un comunicado, el Grupo Éxito negó el Éxito Simón Bolívar, ubicado en Calipso, al occidente de la ciudad de Cali, hubiera sido utilizado como un 'centro de tortura' durante las manifestaciones y recientes protestas que se han presentado en el marco del Paro Nacional.

"Este almacén ha sido objeto de múltiples hurtos y saqueos que no responden al espíritu de las marchas legítimas y pacíficas. No se puede con injurias tratar de convertir a las víctimas en supuestos victimarios. La Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Seguridad de Cali evidenciaron que allí no se presentaron situaciones de este tipo", afirmaron.