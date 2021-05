Nuevo ciclo de pagos de Devolución del IVA e Ingreso Solidario en Córdoba

Lea también: En Córdoba, Policía y comunidad envían un mensaje de reconciliación

Devolución del IVA e Ingreso Solidario comenzaron ciclos de pago para más de 286.000 hogares de Córdoba, participantes de estos programas de transferencias monetarias administrados por Prosperidad Social.

Desde este sábado 22 de mayo está disponible la transferencia monetaria de Devolución del IVA, correspondiente al segundo ciclo de pago del año. Además, el incentivo económico número 14 de Ingreso Solidario será abonado desde este 24 de mayo de manera escalonada a los beneficiarios bancarizados habilitados.

Los beneficiarios de la Devolución del IVA dispondrán de manera gradual de 76.000 pesos en los puntos de Super Giros y aliados en todo el país. Los titulares de los hogares beneficiarios pueden hacer los cobros hasta el próximo 10 de junio.

Por su parte, los que reciben Ingreso Solidario tendrán disponible la transferencia económica de 160.000 pesos. Los pagos inician este lunes 24 de mayo con los beneficiarios bancarizados en Ahorro a la Mano, Banco Finandina S.A, Banco WWB S.A., Bancolombia, MOVII S.A., Nequi, Serfinansa-S.A. y TPAGA S.A.S.

El martes 25 de mayo se realizará la transferencia del incentivo a participantes que lo reciben a través del Banco Agrario, Banco de Bogotá, Bancamía, Banco AV Villas, Banco Coomeva, Banco Cooperativo Coopcentral, Banco Davivienda, Banco de Occidente, Banco Falabella, Banco GNB Sudameris, Banco ITAÚ, Banco Pichincha, Banco Popular, Banco Scotiabank Colpatria y BBVA.

La transferencia monetaria para los hogares no bancarizados estará disponible desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio en los más de 1.600 puntos de pagos de Super Giros autorizados y la red de aliados de todo el país.

"El programa fue inicialmente estructurado para operar por tres meses, pero el Gobierno Nacional informó posteriormente que Prosperidad Social realizaría en total 15 entregas, hasta junio de 2021, cuya inversión proyectada en el departamento es de más de 244.000 millones pagos en 2020 y 2021", dijo la directora regional de Prosperidad Social, Clara Ramos Álvarez.

PUEDEN COBRAR

Aquellos hogares habilitados que no pudieron cobrar el incentivo del último ciclo de pago de los programas Devolución del IVA y de Ingreso Solidario lo podrán recibir acumulado, siempre y cuando no estén suspendidos por tres no cobros.

Con Devolución del IVA el Gobierno Nacional ha vinculado a 2 millones de hogares en todo el país, de los cuales más de 167.000 son del departamento. Entre 2020 y 2021 se han dispuesto cerca de 51.000 millones de pesos para entrega de estos recursos en el departamento.

Prosperidad Social recuerda que para ser parte de los programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA no se realizan inscripciones, no hay intermediarios, ni hay que llenar formularios. Los beneficiarios del programa que realicen el cobro deben asistir a los puntos de cobro con tapabocas y mantener el distanciamiento social.