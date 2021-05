Tras nadar 40 días por el río Magdalena, 'Frailejón' llegó a Barranquilla

Luego de nadar 40 días por el río Magdalena, recorriendo más de 1.300 kilómetros desde Neiva, Jesús Yoldi, un economista de 52 años bajo el seudónimo 'Frailejón', llegó hasta Barranquilla, como parte de una travesía que decidió hacer contra el fracking en el país.

Su último trayecto desde la mañana de este sábado, fue de 40 kilómetros desde Remolino, Magdalena, hasta el Gran Malecón, donde hizo su arribo poco después del mediodía, con el acompañamiento de Guardacostas de Barranquilla, que se unió a los activistas desde Sitio Nuevo, Magdalena.

"La historia de esta travesía nace con un tinto que me ofreció mi mamá cuando yo estaba acostado en la cama, en plena pandemia en septiembre y le dije que quería ir a nadar pero las piscinas estaban cerradas y en Boyacá no hay río y ella me dijo que me fuera a nadar el río Magdalena como siempre había querido hacerlo", aseguró.

Agregó que la razón que lo motivó a hacer el recorrido, es porque se pretende "envenenar el agua" por medio del fracking, por eso decidió hacer una protesta recorriendo el más importante afluente del país.

Frailejón, quien emprendió el viaje el pasado 13 de abril, estuvo acompañado su amigo José García, quien navego desde un kayak.

"Hoy le doy gracias al río porque aprendí que hay que respetarlo. Le doy gracias al río y a la naturaleza porque no sufrimos nada, no nos pasó nada, excepto un dolor de oído, pero creo que la naturaleza se unió a nosotros con esta gran protesta", explicó.

Frailejón en su arribo a Barranquilla / Caracol Radio

Luego de esta travesía, asegura que quiere emprender con el apoyo de patrocinadores que lo ayuden con una lancha y alimentación, más recorridos por otros ríos del país.