Niño a punto de perder segundo dedo de su pie por demora en atención

Un llamado enérgico de urgencia hicieron los familiares de Jhovanny Andrés Mejía, un niño venezolano de seis años residente en Cartagena, quien se encuentra a punto de perder un segundo dedo de su pie derecho por demoras en la atención médica para tratar la bacteria presente en los huesos.

La angustia para la familia de este pequeño inició el 15 de octubre de 2020. Ese día, Jhovanny Andrés sufrió un golpe con objeto contundente en su pie derecho y tuvo que ser trasladado a la Casa del Niño donde permaneció durante seis días bajo tratamiento médico. Posteriormente le dieron de alta.

Sin embargo, el niño volvió a recaer por segunda vez el 30 de octubre de 2020 y duró siete días en ese centro asistencial. En esa ocasión fue dado de alta con una prescripción médica y consulta externa especializada pediatría e infectología.

“El 3 de enero nos dirigimos nuevamente al Hospital Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño) presentando una urgencia. Fue valorado por el personal médico, quienes notificaron que mi hijo presentaba un acceso cutáneo, furúnculo y ántrax de miembro que requería hospitalización. Sin embargo, por ser niño venezolano y no estar afiliado a una EPS no quisieron atenderlo. Nos dijeron que debíamos costear el servicio por nuestros propios medios”, aseguró Jhovanny Mejía, padre del menor.

Preocupado por la demora del DADIS y atendiendo la emergencia del niño, Jhovanny decidió llevar a su hijo a la Cruz Roja donde fue atendido por pediatría y luego lo refirieron a medicina especializada ortopedia y traumatología. “Recibimos aprobación del Dadis en esta oportunidad y lo trasladaron a la clínica General del Caribe, presentando como diagnóstico deformidad con excavación a nivel del dorso del cuarto y quinto dedo del pie derecho”, contó Mejía,

El médico especialista que lo atendió en esa clínica refirió como análisis que el pequeño Jhovanny Andrés debía ser remitido para manejo ortopeda infantil prioritario. Esa solicitud fue hecha el día 30 del mes de abril de 2021 ante el DADIS, la cual hasta la fecha no se ha obtenido ningún tipo de respuesta.

“Me atendió un funcionario del DADIS y me otorgaron una autorización de servicio médico para que el niño sea atendido en la Casa del Niño. Él me planteó costear todos los servicios por mis propios medios o ampararme en recursos jurídicos. Por eso presenté una tutela, quiero exigirle al DADIS que se avoque la no respuesta, mi hijo ya perdió un dedo y está a punto de perder otro por la demora. Fui a la Casa del Niño y allá no quieren atendernos porque no tienen contrato con el Dadis”, dijo desesperado, Jhovanny Mejía.

Respuesta de la Casa del Niño

Por medio de la doctora Andrea Beltrán, subdirectora de Consulta Externa de la Casa del Niño, el centro asistencial manifestó que el niño ha consultado en cuatro oportunidades, la última de ellas fue el 3 de enero de 2021. En tres de las cuatro veces que permaneció allí estuvo hospitalizado.

“El paciente ha recibido toda la atención para el manejo agudo de su patología que es una osteomielitis. Recibió durante la estancia hospitalaria atención interdisciplinaria o integral por diferentes especialidades, recibió medicamentos y realización de paraclínicos. Solicitan dar continuidad en el manejo ambulatorio, pero actualmente el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja no tiene contrato para atención de ambulatoria externa de los pacientes que se encuentran a cargo de la Secretaría de Salud Distrital y Departamental”, explicó Beltrán.

La funcionaria dijo que, al no tener contrato con el ente territorial, no están obligados a dar la continuidad del manejo ambulatorio. “En este caso es su asegurador quien tiene que definir a través de su red de prestación de servicios a donde lo direcciona”, aseveró.