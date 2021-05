Instalan una cabra en donde estaba la estatua de Sebastián de Belalcázar

Se trata de una figura de metal realizada por habitantes del sector que fue estará ubicada sobre el pedestal mientras se define si la estatua de Sebastián de Belalcázar vuelve a ser instalada en el sitio

Sorprendidos quedaron varios caleños, al darse cuenta que la figura de una cabra en metal, fue instalada, con ayuda de habitantes del sector, visitantes y vendedores informales, sobre el pedestal donde estaba ubicada la estatua de Sebastián de Belalcázar, derribada el pasado 28 de abril por miembros de la comunidad indígena Misak.

"Luego que derribaron la estatura, regresé y me tomé una foto, sin embargo, no era lo mismo, solo estaba el pedestal y se veía raro, se me ocurrió la idea de conseguir metal, los lleve a soldar y se formó la cabra, es pequeña, pero su peso es bastante, por lo que varias vecinos, comerciantes y visitantes del sector, la ayudaron a trasladar y subir", relato Álvaro Márquez, la persona quien diseñó la cabra.

"Es raro ver solo un pedestal y sin nada. La gente al ver queda sorprendida, les causa curiosidad", señala Márquez.

En el lugar donde por muchos años ha estado la estatua de Belalcázar, se ha hecho viral imagenes de personas que se suben al pedestal y se toman fotografías señalando hacia el mar Pacífico.