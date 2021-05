Investigación disciplinaria a policía agresor de joven en protesta de Tunja

La agresión quedó evidentemente registrada en varios videos que tomó la mismas ciudadanía, en medio de los disturbios que se presentaron tras las protestas que adelantaban varios jóvenes en la tarde de este sábado 15 de mayo en Tunja (Boyacá), solidarizándose con las víctimas de los excesos de la fuerza publica en todo el país, en el marco del paro nacional que este domingo cumple 19 días activo, y solidarizándose con la muerte de una menor de 17 años, quien al parecer se habría suicidado después de haber sido detenida por la policía en Popayán (Cauca), y presuntamente violada por 4 policías antidisturbios en el momento de la aprehensión, según la denuncia hecha por la víctima en sus redes sociales.

Volviendo a los desmanes desatados en la tarde de este sábado 15 de mayo en Tunja, el joven Brayan Heredia, víctima del uniformado y (según su público testimonio), propietario de una empresa de telecomunicaciones de Tunja, entregó detalles de la situación ocurrida en la capital de Boyacá, a través de las redes sociales.

“Tuve una agresión física por parte de un agente de la policía, cuando me encontraba haciendo un reporte fotográfico y de video en medio de las manifestaciones (…) hay varios videos en los que se muestra que yo simplemente estaba grabando lo que estaba pasando y yo no pertenecía a la protesta. Yo estaba haciendo grabaciones para subir el contenido a mi plataforma para que los usuarios de internet en todo el mundo se dieran cuenta de lo que acá estaba pensando. Yo tengo una empresa de TV via Streaming Digital, en la cual yo transmito y publico lo que yo quiero”, sostuvo Heredia.

Agregó que “en medio de mi labor, me rodean varios agentes, y comienzan a arrastrarme diciéndome que me iban a detener y a llevar, pero gracias a varios comerciantes que intercedieron, me ayudan y no me pueden llevar. En ese momento uno de los policías me agrede en la cara, me da un puño por el hecho de que no me pudo llevar porque yo no estaba perteneciendo a ninguna protesta ni a los disturbios”.

El joven concluyó que tras la agresión, “me parece abusivo por parte de la fuerza pública el hecho de que no nos dejen hacer públicos los hechos que están pasando, y yo quisiera una respuesta por parte de la alcaldía de Tunja y del alcalde Alejandro Fúneme, cuando el había dado una orden estricta de no desplazar policía o Esmad, contra las marchas pacificas. Pero ese decreto, se incumplió rotundamente”.

Tras haberse elevado la denuncia de este tipo de abuso policial, por parte del equipo Garante de Derechos Humanos en las manifestaciones, reporte también elevado a otros organismos de control, Caracol Radio conoció que el uniformado perteneciente a la policía metropolitana de Tunja, habría incurrido en una falta grave, y luego de que fue debidamente identificado, le fue apretujada una investigación disciplinaria en su contra, por su comportamiento violento el día 15 de mayo del año en curso.

El uniformado, según se dé el curso de la investigación, podría incluso ser sancionado por mínimo 6 meses, por conductas inapropiadas en medio del servicio.

Por su parte, el alcalde de Tunja Alejandro Fúneme, descalificó los presuntos excesos de la fuerza pública e indicó que no estaba autorizado el ESMAD en las calles, advirtiendo acciones legales y judiciales para los responsables del uso desmedido de la fuerza.

“Rechazamos de manera contundente cualquier acto de violencia en medio de las manifestaciones. Invitamos a que cesen los hostigamientos y estamos en disposición de continuar con canales de diálogo. La Administración municipal, no ha autorizado ESMAD en las calles de la ciudad, por eso, citamos a consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación actual de protestas y tomar las acciones correspondientes. En Tunja no permitiremos la violencia y una vez se esclarezcan los hechos se determinarán las acciones legales y judiciales respectivas”, sostuvo el alcalde Fúneme.