Acordaron no cobrar peaje de la Mesa de Los Santos

Tras una mesa de diálogo con la comunidad se determinó que por ahora no se cobrará el peaje que está instalado a la entrada a la Mesa de Los Santos.

Esto como resultado de una protesta y bloqueos por parte de un grupo de personas que pedía que se levantara esa caseta.

El alcalde de Los Santos, Luis Bernardo Almeida, informó que la concesión Construvicol y la Gobernación de Santander se comprometieron a analizar el pliego de peticiones entregado por la comunidad entre los que estaban el retiro de la caseta porque ya se cumplió el recaudo.

"Sobre levantar el peaje si bien es cierto, se habría cumplido la cuota del recaudo aún hay que mirar otras cláusulas existentes. También se está pidiendo el 50% de descuento del cobro para los habitantes de la Mesa y que se permita más peso de los camiones en la báscula que hay cerca al peaje. Esa situación la analiza el Invías", dijo el mandatario.

Por ahora, durante este puente festivo, no se estará cobrando el peaje hacia la Mesa de Los Santos, sin embargo, aún permanece un grupo de ciudadanos con pancartas en las casetas y dicen ellos que no se levantarán hasta tanto no haya soluciones de la concesión y del gobierno de Santander.