Hay que desestigmatizar la protesta social: German Aristizabal

En el noticiero del mediodía hablamos con German Aristizábal integrante del colectivo de Marcha Carnaval que participaron en las últimas horas de una jornada de protesta en las afueras del edificio de la gobernación del Quindío en Armenia, donde varios jóvenes y estudiantes adelantaron una cadena humana bloqueando el ingreso al centro administrativo departamental.

Contexto: Marchas en Armenia se cumplieron en paz y con gran participación

El joven manifestó que con esta puesta en escena quieren dejar en claro la importancia del respeto a la protesta social, a las manifestaciones artísticas culturales dentro de las jornadas de paro nacional, y el rechazo a la formas violentas utilizadas por la autoridades para reprimir la manifestación.

Le puede interesar: Asambleas populares adelantan estudiantes universitarios, Armenia



Y agregó “buscamos que no se estigmatice la protesta social, que no se vulneren los derechos y que nos respeten y nos tomen en serio por parte de las autoridades departamentales, municipales y que no sean insensibles a las verdaderas causas del pueblo”