Minga indígena respondió a Marta Lucía Ramirez frente a su financiación

Después del trino de Martha Lucía Ramirez en su cuenta oficial @mluciaramirez, donde cuestionaba la actividad económica de la minga indígena para su sostenimiento, el pasado 10 de mayo donde decía :

“Me dicen que cuesta aproximadamente $1.000 millones diarios sostener minga que llegó a Cali. Quienes están detrás de su financiación? Qué actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden y proteger a la mayoría ciudadana pacifica”, los indígenas que aún se encontraban en Cali antes de salir para el departamento del Cauca le respondieron a la vicepresidenta.

“Señora vicepresidenta cada minguero que está aquí, trabaja, vende cosechas, ahorra, jornalea para sostener movilizaciones como esta para exigir justicia, ustedes no tienen ningún derecho a cuestionar a la minga en términos de financiamiento, no siembre la cizaña ni la duda”, también expresaron lo que piensan de su labor en el Estado : “Usted representa un figura decorativa, no le aporta nada a la Nación, y que tiene un sueldo bastante oneroso”.

Finalmente pidieron respeto por la minga indígena en un video de mas de dos minutos y medio que circula en las redes sociales : “Respete la Minga, se lo decimos con el mayor de los respetos”