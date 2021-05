Atracan a una mujer en el lobby de un exclusivo edificio en Bocagrande

La inseguridad no da tregua en Cartagena. En un video captado por cámaras de seguridad quedó registrado un atraco a mano armada en pleno lobby de un edificio del sector turístico de Bocagrande.

Caracol Radio conoció que el hurto se presentó en el edificio Parke 475 ubicado sobre la carrera cuarta.

En el audiovisual se observa que un sujeto abordó a la mujer una vez ella abrió la puerta para ingresar a la copropiedad y la intimida con arma de fuego para hurtarle un reloj. Tras lograr su cometido, el delincuente emprendió la huida con rumbo desconocido.

Se conoció gracias a otro video captado por una cámara de seguridad ubicada en la fachada del edificio que el sujeto huyó en una motocicleta que lo esperaba en las afueras del lugar.

"El muchacho con acento paisa, vestido de negro me pidió el reloj, seguramente me vio en otro lugar con el reloj y vino por eso. No se robó ni mi dinero ni mi celular. Me encañonó con el arma de fuego, se monta en una moto negra que lo estaba esperando y huyó. La medida del no parrillero aquí en Bocagrande no funciona”, aseguró la afectada a Caracol Radio.

La Policía Metropolitana no reporta capturas.