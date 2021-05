En libertad defensor de derechos humanos que denunció abuso policial

Luego de estar más de 12 horas detenido fue dejado en libertad el abogado defensor de derechos humanos, Johan Sebastián Moreno Castro, capturado anoche en medio de manifestaciones en Piedecuesta.

Moreno, quien hace parte del equipo jurídico Pueblos, denunció que fue víctima de abuso policial cuando se encontraba realizando acompañamiento a las protestas en el barrio San Carlos.

En diálogo con Caracol Radio aseguró que pese a estar identificado con chaleco como defensor de derechos humanos fue detenido y golpeado por varios policías.

"Un capitán de la Policía me golpea pese a que le dije que estaba verificando la protesta. Me pega en la cabeza con una granada, el radio del teléfono y el casco. Como si fuera poco me coge como a un costal y me arrastra por toda la calle causándome una lesión en la rodilla".

El diagnóstico médico confirmó que el abogado presentó una herida abierta de 4c en su cabeza y contusiones en un hombro, un brazo y la rodilla derecha.