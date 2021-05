Atentado contra periodista en Neiva /

El periodista William Gutiérrez, director propietario de la emisora comunitaria Alfa Estéreo fue blanco de los delincuentes cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo.

El comunicador que salió ileso, narró en Caracol Radio momentos del atentado.

“Nosotros veníamos de mi lugar de mi residencia, normalmente cambiamos de ruta por motivos de seguridad, llegando a un policía acostado, ahí nos estaban esperando y ahí nos hicieron varias ráfagas con un arma”. dijo el periodista.

El vehículo recibió 16 impactos de bala, a lado y lado. En el hecho, fue herido de gravedad uno de sus escoltas identificado como Carlos Galvis, quien murió cuando recibía atención médica de urgencia.

El otro escolta que acompañaba al comunicador, recibió con dos impactos de arma de fuego en su cuerpo, y se recupera de las heridas.

“Queremos decirle a los neivanos que no más violencia, no más saqueos, no más atentados contra periodistas, esto no se soluciona con violencia; sino con dialogo”, aseveró Gutiérrez.

Se conoció que el periodista había recibido amenazas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para conocer los autores y móviles del hecho, el coronel Diego Vásquez de la Policía Metropolitana confirmó el hecho.

“Rechazamos todo tipo de violencia, y adelantamos los procesos para poder dar con el paradero de los responsables, lamentamos este hecho, y nos solidarizamos con la familia del ex policía”.