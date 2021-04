Deberían repensar las formas de protesta: Daniel Quintero

Durante las dos jornadas de protesta en Medellín, la de 28 y 29 de abril, en contra de la reforma tributaria, en la ciudad las autoridades realizaron un monitoreo constante desde el Puesto de Mando Unificado.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló que luego de hacer un balance de los lamentables daños que desvían el foco de la protesta, se debería pensar en las formas en cómo los ciudadanos están manifestando su descontento.

Lea también: ACNUR donó 30 alojamientos para expandir zonas de vacunación y de urgencias

Lea también: Aplazan examen de admisión de la UdeA para el mes de julio

“Todos aquí estamos trasnochados porque estuvimos hasta muy tarde luchando para que no se nos metieran en los locales comerciales, para que no saquearan ni dañaran el transporte público, con el gerente del Metro para que no nos dañaran el Metro. Tenemos que repensar las formas en como expresamos nuestra insatisfacción”, señaló el alcalde.

En las dos caras de la marcha, los ciudadanos por una parte mostraron su malestar por la reforma tributaria que busca recaudar más de 20 billones con impuestos y gravámenes que serían recolectados en un 60 por ciento en la clase media.

Del otro lado quedaron las millonarias pérdidas al comercio, por lo que los propietarios de locales expresaron la necesidad de militarizar la ciudad durante las protestas, especialmente para la marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador.