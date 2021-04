Pacto por la Reactivación es brújula de Manizales para salir de la crisis

Los alcaldes de Manizales, Bogotá, Tunja y Bucaramanga, fueron los panelistas invitados al foro de Caracol Radio, moderado por Alfonso Ospina, director nacional de noticias, ‘El gran reto COVID un año después’, en donde los cambios en las propuestas iniciales de sus gobiernos, la planificación para la reactivación y la reforma tributario fueron los temas de diálogo.

Ante el evidente cambio de rumbo que debieron tomar los gobiernos frente a la pandemia por COVID-19, Carlos Mario Marín Correa, alcalde de Manizales, resaltó que esta crisis cambió la visión de cómo se debía construir ciudad, especialmente pensando en un futuro que en 10 años necesita haberse recuperado, además dio paso a crear herramientas de análisis para un desarrollo seguro.

“Si no cambiamos nuestra forma de crecimiento hoy, en 30 ó 50 años vamos a tener problemas y lo pude ver aquí en medio de esta crisis, Manizales es una de las ciudades de Colombia que tiene más adultos mayores y fueron los más golpeados por esta pandemia; y que yo tenía que arrancar a construir ya una ciudad para una población que se está envejeciendo, porque a pesar de que quiero consolidar a Manizales como la ciudad universitaria de Colombia, hay que pensar y arrancar a construir ya la ciudad de las generaciones futuras porque en 20 años, 1 de cada 3 manizaleños va a ser un adulto mayor.

De manera que la ciudad que tengo que construir es distinta a la que pensé, porque para que mañana haya menos accidentes de tránsito en la calle, haya menos vidas perdidas, tenemos que construir ciudades para las personas donde tenemos que tener parques públicos más grandes, sistemas de transporte más eficientes y por eso nuestra apuesta por el Cable Aéreo y además por un sistema integrado de transporte público” explicó el mandatario.

Dentro de las estadísticas de la capital caldense hay cifras que preocupan y hace evidente una recuperación urgente de las cerca de 34 mil personas desocupadas, frente a las 175 mil que tienen trabajo actualmente, según las cifras del DANE, y desde la línea del gobierno actual, aseguran que se deben activar 30 mil empleos para recuperar la capacidad de volver a crecer.

Con esta base estadística evidenciada a través del desarrollo de plataformas tecnológicas de análisis sobre la ciudad que sectoriza sus índices de pobreza, generaciones y distribución de espacios, el alcalde señala que desde ya se tiene una base segura para la recuperación después de la crisis, a través del Pacto por la Reactivación Económica que creó con la comunidad, los gremios, los estudiantes, empresarios y entidades que se vincularon a un proceso de evaluación para proponer una estrategia que considera será la línea de ruta de los próximos tres años.

“Hay que aprovechar la crisis para dimensionar qué necesitan las ciudades del mundo para vivir mejor, y para que podamos vivir mejor necesitamos espacios más grandes donde no haya aglomeración y las personas se sientan menos invadidas por el virus y por la vida vulnerable, por eso vamos a mejorar las condiciones del espacio público, estamos construyendo un transporte sostenible donde la gente no va a ir amontonada, pero además donde estamos pensando en ir a la ciudad del futuro, donde en 10 años nuestro sistema integrado de transporte nos permita tener una ciudad igualitaria. No es donde todos los ricos tienen carro, sino donde las personas son iguales, todas se mueven en bus, en transporte público, pero además en cable aéreo o andan en bicicleta, es la ciudad que tenemos que planear porque Manizales va a avanzar demasiado, si su gente lo permite y el país necesita tener esa brújula”.

La reforma tributaria no fue ajena a este diálogo donde Marín Correa aseguró que acompañó la protesta como manera de diálogo y base para demostrar que hay un objetivo común que debe ser escuchado por el Gobierno Nacional.

“Se está equivocando la reforma tributaria que quiere clavarle a los colombianos impuestos en la canasta familiar, en los servicios públicos, porque el agua no necesita IVA, y eso es lo que tiene que entender el mandatario para saber hacia dónde dirigir la sociedad, un pacto. Hoy nuestro llamado es para decirle, es el momento de abrir una conversación nacional, para construir un propósito común. Es la brújula que nos va a decir a los colombianos hacia dónde tenemos que ir como sociedad, cuáles son las obras públicas que tenemos que hacer y cómo vamos a generar empleo, para que nuestra sociedad salga de esta crisis cantando victoria”, reiteró el mandatario de Manizales.

Asegura que el mensaje hacia la comunidad debe ser de esperanza, por lo que el Pacto por la Reactivación Económica de Manizales no se basa en el apoyo del Gobierno Nacional, sino en el endeudamiento de vigencias futuras de su actual mandato, que espera sea apoyado por los manizaleños al mantenerse al día con los impuestos, recaudo de donde saldrá el presupuesto para la recuperación de la ciudad.

Todos los detalles de este foro, ‘El gran reto COVID un año después’, puede revivirlos en nuestro canal de Youtube CaracolRadioOficial, en nuestro Facebook donde estamos como CaracolRadio y en la página caracol.com.co.

Le puede interesar:

Manizales solicitó suspender temporalmente la alternancia educativa

Inician obras de infraestructura que reactivarán el empleo en Manizales

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.