Colapsó urgencias del Hospital Niño Jesús en Barranquilla

Preocupadas se encuentran las directivas del ESE Hospital Niño Jesús ante el colapso del servicio de urgencias, ante esta situación debieron ubicaron un cartel en la entrada del centro hospitalario “lamentamos informar que en este momento no tenemos capacidad para recibir más pacientes con síntomas respiratorios. Esto significa que, debido a la gran cantidad de pacientes que ya estamos atendiendo, y a las circunstancias de la pandemia, no es posible que recibamos de manera segura y oportuna a más pacientes. Por favor diríjase a otra institución de salud”, así lo manifestó Leonor Pérez, Gerente del hospital.

“Estamos preocupados por la situación. Hoy estamos dispuestos a continuar con el servicio de atención, no hemos parado, hemos tenido el apoyo de la administración departamental, pero la urgencia se encuentra colapsada por los pacientes con problemas respiratorios”, dijo Pérez.

El hospital habría habilitado 14 camas para pacientes con sintomatologías asociadas al virus Covid-19 pero debido a la gran demanda de personas contagiadas en las ultimas semanas, la ocupación paso el límite de capacidad dispuesta.

“Tenemos alrededor de 25 pacientes en urgencias y solo tenemos 14 camas en el piso donde atendemos a los pacientes con Covid, estas camas ya están ocupadas. Adicionalmente tenemos 25 pacientes respiratorios ventilados en la Unidad de Cuidados Intensivos”, explicó Pérez.

La gerente de la ESE Hospital Niño Jesús expresó que los pacientes con problemas respiratorios sobrepasan la capacidad instalada del centro de atención, teniendo en cuenta que la razón de ser del Niño Jesús es la atención de niños y embarazadas.