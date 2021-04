Hoy despedirán en Boyacá a ingeniero asesinado por sicarios en Nariño

El cuerpo del del ingeniero de transporte y vías, Edwin Yesid González Torres, egresado de la universidad UPTC de Tunja, y oriundo de Cómbita, Boyacá, fue trasladado desde Nariño hasta Tunja en la tarde de este sábado 24 de abril.

Permaneció unas horas en la Funeraria San Francisco de la ciudad, y posteriormente fue trasladado hasta Cómbita (Boyacá), en donde se realizarán sus exequias este domingo 25 de abril a la 1pm, junto a un grupo reducido de familiares y amigos, de acuerdo a los protocolos dictaminamos por la pandemia.

En una zona residencial del municipio de Tumaco en Nariño, a plena luz del día, sobre las 7am, dos sicarios en moto se acercaron al ingeniero de 31 años, y le propinaron varios disparos con arma de fuego que le causaron su muerte en un centro asistencial de ese municipio.

Mientras tanto, la policía, tras realizar un plan candado, capturó a los presuntos homicidas: Enrique Cortés Landázuri y José Fernando Guerrero Jácome, quienes están en proceso de judicialización en Nariño por este crimen y otros delitos.

El joven ingeniero, víctima de la violencia, estaba al frente de un proyecto de una carretera entre Colombia y Ecuador: el proyecto La Espriella- Río Mataje, que incluye un puente sobre ese afluente, un proyecto de gran influencia binacional para Colombia y Ecuador, próximo inaugurar y que incluso tendría impacto en en la conexión de Colombia (Puerto Tumaco)-Ecuador (Puerto EsmeraldasGuayaquil) y Perú (Carretera Panamericana).

El ingeniero Roblin Silva, uno de sus más cercanos amigos, sostuvo que “al ingeniero Edwin lo vamos a recordar como el gran ser humano y el talentoso profesional que puso a disposición sus conocimientos para construir infraestructura al servicio de este país. Hoy lo despediremos quienes más lo conocíamos y lo queríamos, con todo el cariño, con toda nuestra admiración por él, y con todo el apoyo para su familia”.

Los más allegados al ingeniero, le exigen a la justicia celeridad para entender por qué asesinaron a este ingeniero que tenía una hoja de vida ejemplar, esposo y este padre de una pequeña de 7 años.

Silva mencionó que el crimen del ingeniero no puede quedar en la impunidad: “no entendemos las circunstancias de su muerte, y estamos seguros que los móviles no atañen a temas personales ni absolutamente nada diferente a manejos de delincuencia y de las Bacrim, y de la inseguridad que terriblemente en Colombia estamos viviendo, este crimen nos duele, y le pedimos a las autoridades competentes que no quede impune, y que deje un precedente para defender a nuestros profesionales en campo”.