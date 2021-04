VIDEO: Hay bloqueos viales en algunos sectores de Bucaramanga

La manifestación de los transportadores del servicio público de Bucaramanga y municipios aledaños comenzó a generar traumatismos en la movilidad. Oyentes de Caracol Radio reportan que hay bloqueos en varios puntos del área, uno de los cuales se localiza cerca del intercambiador de Fátima en los límites con Floridablanca.

En este punto, por donde circulan vehículos que vienen del sector suroriental del área hay algunos buses que impiden el paso de otros automotores. También hay obstáculos para la movilidad en el norte de Bucaramanga.

Red Elite / Suministrada

Le puede interesar:

También se presentan bloqueos en la autopista a Floridablanca, a la altura del estadio Álvaro Gómez Hurtado, en sentido sur norte. De igual manera, hay una caravana de taxistas por la autopista a esa población en plena hora pico cuando centenares de vehículos se dirigen hacia la meseta.

En una intervención en redes sociales, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas había pedido a los promotores de la protesta que no efectuarán bloqueos. "Respetamos el derecho a la protesta y la movilización pacífica, que respete la vida, no se atente la integridad de quienes no participan ni los bienes públicos y privados. Hoy algunos transportadores estarán protestando y esperamos que su comportamiento sea ejemplar", manifestaba en Twitter.