Ocupación de camas UCI en el Valle es del 87%

Las autoridades de salud acá en el Valle del Cauca descartan elevar el nivel de alerta en la red hospitalaria, apesar que se presenta una ocupación de camas en unidad de cuidado intensivo del 87 por ciento.

La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, advirtió que es clave el acompañamiento de los ciudadanos para que no sea necesario elevar el nivel de alerta en la red hospitalaria.

“Con respecto a COVID, hasta anoche teníamos 102 camas libres en el departamento que nos permiten tener maniobra para la atención de las personas. Hay ocho unidades que están al 100%, pero no todos los pacientes son COVID, tenemos pacientes de otras patologías y todavía en el ejercicio no hemos disminuido esa ocupación, entonces a pesar de que tenemos esa ocupación del 87%, el departamento todavía tiene la posibilidad de atender pacientes y por eso no hemos subido la alerta”, dijo Lesmes.

Ocho de las 27 clínicas en Cali, la mayoría con atención de patalogías relacionadas con afectaciones cardio y neurovasculares, tienen ocupación plena de sus UCI. Sin embargo, el movimiento de pacientes sigue siendo dinámico en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo.

“Tenemos la posibilidad de manejar esta situación con el acompañamiento de los ciudadanos, para no pensar en el cierre total, ni subir nuestra alerta para suprimir servicios programados; estamos permitiendo la atención de los pacientes, estamos permitiendo la actividad de las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud y de forma conjunta estamos administrando las camas UCI que eso nos da tranquilidad”, dijo Lesmes.

Con la vacunación contra el COVID-19 como la única forma hasta ahora de enfrentar la pandemia, la funcionaria dijo que “no tengo forma de que comprendan, que se pueden vacunar los mayores de 70 años, los mayores de 55 sin gran riesgo con AstraZeneca. La vacuna está allí disponible y les quitaría la posibilidad de morirse, pero no tengo cómo más explicarlo”.

De acuerdo con las autoridades de salud, el 60% de los casos de COVID-19 reportados en el Valle corresponden a personas entre 20 y 49 años y el 60% de la ocupación de camas UCI a mayores de 70 años.