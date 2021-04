Docentes del colegio Leónidas Rubio siguen en asamblea permanente

Continua la asamblea permanente por parte de más de 40 docentes de la institución educativa Leónidas Rubio Villegas en la ciudad de Ibagué, exigen que se cambie a la rectora, por presuntos casos de maltrato.

Los educadores manifestaron a caracol radio que desde la llegada hace siete meses de la rectora Ofelia Hernández, el ambiente laboral es bastante difícil y de conflicto por las determinaciones unilaterales que al parecer ha tomado la docente, así lo indicó la profesora Luz Mila Bravo, indicó que durante nueve años ha trabajado en el plantel educativo pero que nunca se había visto una situación como la que viven actualmente.

En este momento un 80% de las clases no se están desarrollando para más de 1.000 estudiantes, sin embargo, los docentes aclaran que no buscan perjudicar a los alumnos, pero si esperan que las autoridades educativas y el alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado tomen una decisión y den apertura a un proceso disciplinario, con el fin de establecer si se han generado irregularidades o no por parte de la rectora.

Padres de familia se han vinculado a la actividad de la asamblea para apoyar a los docentes debido a que la gran mayoría tiene una trayectoria amplia en el colegio y señalan que no se había presentado un hecho similar, así lo dijo una de las voceras de los padres Yolanda Rojas.

Este martes los docentes van a realizar un nuevo plantón a las afueras de la alcaldía de Ibagué, en zona céntrica de la ciudad cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.