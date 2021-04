Un funcionario se accidentó en Sahagún en aparente estado de embriaguez

El secretario de Planeación de Sahagún, Felipe Tuirán Buelvas, se chocó contra una vivienda en el barrio Bosque Centro de ese municipio, en la madrugada de este domingo 11 de abril.

En un video que circula en redes sociales se observa al funcionario bajando del vehículo, pero cuando llegó la Policía ya no estaba en el lugar de los hechos. Por esa razón no fue posible hacer la correspondiente prueba de alcoholemia ni los comparendos por incumplir los decretos de ley seca y toque de queda.

“El día de hoy en horas de la madrugada, el señor Felipe Tuirán, empleado de la Administración Municipal de Sahagún, por poco acaba con la vida de varios miembros de mi familia, cuando estrelló su camioneta, de placas QEJ 334, contra la vivienda donde residen en el barrio Bosque Centro, más exactamente en la Calle 10 con Carrera 10 esquina”, denunció Richard Hernández Sabie, pariente de los afectados.

En el accidente por fortuna no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. El funcionario no ha dado la cara y la Alcaldía de Sahagún no se ha pronunciado sobre este incidente.

“Espero que las autoridades competentes y la Alcaldía de Sahagún tomen cartas en el asunto y apliquen las sanciones pertinentes a este tipo de personas que no respetan las leyes y, peor aún, atentan contra la vida de los demás”, reclamó Richard Hernández Sabie.