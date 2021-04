Camionero fue secuestrado por delincuentes y rescatado por policías

Y esto ocurrió en las últimas horas en la vía al llano antes de llegar al peaje El Boquerón, el camionero iba en su vehículo con una carga de aceite de palma, el camión fue interceptado por un taxi.

“Se bajan dos sujetos con armas de fuego, no me dejan ni bajar, me intimidan y me dicen que no haga nada sino me matan, me quitan toda la plata, me tapan los ojos con parches y unas gafas, luego me meten al taxi y me comienzan a pasear”, manifestó el conductor del camión.

Cuenta el hombre que escuchaba hablar a los delincuentes y que estos decían que tenían hambre y que se iban a comer.

“Llegamos a un parqueadero, me dicen que no me vaya a bajar, en todo momento me intimidan, con mi plata comienzan a comprar cerveza y comida, luego cargan el arma yo estaba asustado por mi vida”, agregó.

Con lo que no contaron los delincuentes fue con un operativo de inteligencia sigiloso que llevó a cabo la policía de tránsito, los uniformados venían persiguiendo el vehículo robado.

“Al llegar nuestros hombres y mujeres de la policía de tránsito liberaron a esta persona”, manifestó la mayor Viviana Alvarado de la Policía de Tránsito.

Por su parte, los delincuentes fueron sorprendidos comiendo pollo asado y tomando cerveza, en total cuatro personas fueron capturadas y a esta hora son presentadas ante un juez.