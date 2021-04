Asobares instó a la Gobernación de Antioquia a replantear las medidas

La agremiación del sector nocturno de Antioquia señala si bien comprenden y son conscientes de la situación actual de la compleja situación de la pandemia en el departamento, rechazan que la medida para contener el virus termine perjudicando siempre a los bares.

Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia, recuerda que, de este sector, también tienen su sustento muchas familias.

“Si bien entendemos la situación epidemiológica, rechazamos rotundamente las medidas frente a la pandemia. No se puede poner más al límite al sector del entretenimiento nocturno, un tejido que está golpeado y está tratando de reponerse. Invitamos a la Gobernación a replantear estas medidas”, explicó el presidente.

Asobares invitó a la Gobernación de Antioquia a replantear las medidas para detener el avance del COVID-19. A propósito, la entidad departamental señaló que no se ha tomado la decisión de hacer cierres continuos, pensando especialmente en la economía, no obstante, no se descarta una cuarentena.