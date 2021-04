Que el regreso a casa desde Boyacá, tras Semana Santa, no sea un viacrucis

Y es que al departamento de Boyacá, han llegado desde el pasado lunes Santo, miles de turistas, sobre todo movilizándose en carros particulares.

Los principales destinos están en el centro de Boyacá, el Valle de Tenza, y a varios destinos ecoturísticos, religiosos y de descanso del occidente y del norte de Boyacá.

Las autoridades ya están listas para el plan retorno, en donde incrementaran las labores de vigilancia y control para evitar imprudentes al volante, e infractores en carretera, es decir, para que cumpliendo las normas de transito a cabalidad, los viajeros tengan un regreso a casa, sin contratiempos, seguro, y tranquilo.

Por eso la Policía Metropolitana de Tunja, recalca las recomendaciones a conductores y pasajeros que deben adoptar para los desplazamientos en esta Semana Santa.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Henry Bello, sostuvo que “en movilidad, se trabajará el plan retorno, seguridad vial, ejes viales nacionales e intermunicipales, terminales transporte, control de embriaguez y transporte terrestres, entre otros, sin olvidar los demás delitos y contravenciones que hay que controlar. De igual forma, el personal de la Policía de turismo sigue brindando orientación y acompañamiento a turistas y residentes que visiten los diferentes sitios históricos, iglesias, hoteles, playas y centros comerciales, también tendrán ubicados varios puestos de información en la terminal y plazas emblemáticas de las ciudades visitadas de nuestra jurisdicción”.

Por su parte, el capitán Johnatan Calderón, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de l Policía Metropolitana de Tunja, sostuvo que hay que madrugarle al plan retorno, este domingo de resurrección: “para garantizar su seguridad en la vía revise el perfecto estado mecánico de su vehículo y el equipo de carretera antes de viajar. Conserve una velocidad moderada que este de acuerdo a los límites autorizados, respetando las señales de tránsito. Procure viajar de día o realizar descansos después de dos horas de conducción (pausas activas). No conduzca bajo efecto de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, ni de medicamentos que produzcan sueño. No abuse de la velocidad. Es muy importante que los elementos del vehículo, no falten herramientas básicas que puedan ayudarlo en caso de requerirlo. Infaltable una llanta de repuesto, los objetos de señalización y una lámpara o linterna con energía suficiente”.

La vía de mayor observación, será la carretera nacional Tunja-Bogotá, que provee mayor tráfico vehicular durante el plan retorno. Incluso, las autoridades utilizaran drones para vigilar el plan retorno, e indican que trabajaran de la mano con las concesiones viales, para intentar prevenir accidentes en carretera.