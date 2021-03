Hallaron muerto a uno de los conductores desaparecidos en Cartagena

En un lote baldío cercano a una trocha del barrio Nelson Mandela, en el sur de Cartagena, fue hallado el cadáver de Eduardo William Navas Castillo, de 69 años, conductor que desapareció el pasado viernes 26 de marzo en medio de su jornada laboral, prestando servicio de transporte de pasajeros por la plataforma tecnológica In Driver.

“El viernes 26 de marzo él salió a las 6:30 de la mañana, vino a buscar a mi mamá, la llevó al trabajo y luego a las 9 de la mañana me vino a buscar. Me llevó a hacer unos exámenes, me esperó y me trajo. Luego mi hermana lo llamó dos horas después a darle una información sobre una cita que le iba a coger, esa fue la última vez que supimos de él. Siempre iba a almorzar a la casa de mi hermana, pero nunca llegó. Cuando ella regresó a su casa a las 6:00 de se dio cuenta que no llegó”, manifestó Claudia Navas, hija del fallecido.

La hija de Eduardo William Navas Castillo expresó que también se comunicó con la plataforma tecnológica In Driver. “Me devolvieron la llamada, la última carrera que él tenía registrada decía que fue excelente servicio. Me dijeron que se comunicaron con esa persona y ella dijo que todo estuvo bien”.

Las autoridades todavía siguen sin encontrar el vehículo que William conducía, un Chevrolet Spark blanco, de placas ISX 297. La principal hipótesis que se maneja de este hecho es un hurto.

La Policía también busca a Omar Enrique Salguedo Pautt, de 61 años, otro conductor de la misma plataforma quien desapareció durante su jornada laboral el pasado martes.