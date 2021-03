Preocupación por desaparición de dos conductores en Cartagena

Crece la preocupación por personas desaparecidas en Cartagena. En las últimas horas, se conocieron los casos de dos conductores que trabajan diariamente con sus vehículos particulares prestando servicio de transporte de pasajeros por medio de la plataforma tecnológica In Driver.

Omar Enrique Salguedo Pautt, de 61 años, residente en el sector Primero de Mayo de El Pozón, desapareció el pasado martes 23 de marzo sin que hasta el momento se tengan pistas sobre su paradero. Fue visto por última vez frente a la Terminal de Transportes de la ciudad recogiendo pasajeros a bordo del vehículo que conducía, un Mazda Allegro de placas EWZ-640. El automotor tampoco aparece.

Sus familiares aseguraron que la última vez que tuvieron comunicación con él fue ese mismo día a las 2:00 de la tarde por teléfono. La Policía Metropolitana revisa cámaras de seguridad con el propósito de dar con su paradero.

El otro caso es el de William Navas Castillo, de 69 años. Su hija, Claudia Navas, le contó a Caracol Radio, que su padre lleva más de 30 años en esa labor que empezó como taxista, pero ante las complicaciones generadas por la pandemia y gracias a la ayuda de la familia, pudieron sacarle un vehículo particular para poder transportar pasajeros.

“El viernes 26 de marzo él salió a las 6:30 de la mañana, vino a buscar a mi mamá, la llevó al trabajo y luego a las 9 de la mañana me vino a buscar. Me llevó a hacer unos exámenes, me esperó y me trajo. Luego mi hermana lo llamó dos horas después a darle una información sobre una cita que le iba a coger, esa fue la última vez que supimos de él. Siempre iba a almorzar a la casa de mi hermana, pero nunca llegó. Cuando ella regresó a su casa a las 6:00 de se dio cuenta que no llegó”, manifestó.

Claudia sostuvo que su hermana inmediatamente empezó a llamarlo a sus dos celulares, pero ambos se encontraban apagados. “Ese mismo viernes llegamos a los hospitales y urgencias de aquí y no lo encontramos. Nos fuimos para una estación que es de taxis que queda en Los Ejecutivos, como él era taxista siempre se parqueaba ahí. Mi hermana habló con los amigos y le confirmaron que él había estado ahí hasta las 2:00 de la tarde, cogió una señora con un niño y no supieron nada de él”, aseveró.

La hija de William Navas Castillo expresó que también se comunicó con la plataforma tecnológica In Driver. “Me devolvieron la llamada, la última carrera que él tenía registrada decía que fue excelente servicio. Me dijeron que se comunicaron con esa persona y ella dijo que todo estuvo bien”.

William Navas conducía un Chevrolet Spark blanco, de placas ISX 297. Este vehículo tampoco aparece.