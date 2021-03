Cali recibe 50 mil dosis destinados para los mayores de 75 años

A las IPS vacunadoras de Cali que adelantan el proceso de inmunización que se ha desarrollado en la ciudad, se les entragará 50 mil biológicos, destinados para los mayores de 75 años.

La Secretaría de Salud Pública Distrital recibirá de su similar Departamental 20 mil vacunas de Sinovac, para población de 75 a 79 años de edad. Las 30 mil adicionales serán entregadas a más tardar este sábado.

“Para adelantar este proceso de manera exitosa, es imperativo que las personas actualicen los datos en las plataformas de sus EPS, pues sólo así podrán ser contactados. Desde la Secretaría de Salud hemos despachado los 84.000 biológicos recibidos hasta el momento y en la ciudad se han aplicado más del 90% de estas vacunas, por lo que podemos decir que estamos listos para recibir las nuevas dosis”, manifestó la secretaria de salud de Cali, Miyerlandi Torres.

Por su parte el viceministro de Salud, Luis Alexánder Moscoso, se mostró preocupado por el aumento de positividad y un ligero incremento de demanda de servicios.

"No nos estamos cuidando, no estamos tomando medidas preventivas. La invitación es a que actuemos responsablemente, recordando que seguimos en una pandemia con efectos graves. Semana Santa tiene una similitud al anterior pico de contagio y esperamos no repetir, pero eso depende de lo que hagamos todos”, afirmó

Al finalizar la semana, la Secretaría de Salud Pública de Cali adelantará una reunión con las EPS, para reactivar la toma de muestras en casa y fortalecer la atención domiciliaria.