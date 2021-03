Dos escuelas públicas y una privada reactivaron presencialidad en Cartagena

Dos nuevas escuelas públicas y una privada iniciaron clases presenciales, graduales y seguras. Se trata de las instituciones educativas oficiales Clemente Manuel Zabala, de Flor del Campo y María Auxiliadora, en la avenida Pedro de Heredia, y la privada Instituto Cartagena del Mar, en el barrio Líbano.

El regreso a clases presenciales estuvo acompañado por la Secretaría de Educación Distrital (SED), y del Colectivo de Transformación Social (Traso), que donó kits de bioseguridad para las niñas, niños y jóvenes que retornaron a las escuelas públicas.

Olga Acosta Amel, secretaria de Educación, explicó que escuelas como la Clemente Manuel Zabala, son ejemplo de que cuando hay buenas condiciones de infraestructura y de espacios, las comunidades educativas pueden regresar a las clases presenciales de manera gradual y segura.

El rector de la Institución Educativa Clemente Manuel Zabala, informó que el regreso a clases en el aula se está haciendo con el 6,3% de los estudiantes, es decir, 112 en total.

“Iniciamos este plan piloto con 27 estudiantes de transición y 85 de grado 11. Estamos muy contentos porque esto es posible gracias a un trabajo en equipo con los padres, acudientes, docentes, administrativos y la Junta de Acción Comunal (JAC) del Flor del Campo”, comentó Mario Lombana, rector de la Institución Educativa Clemente Manuel Zabala.

El Rector explicó que los 27 estudiantes de preescolar que regresaron al aula representan el 8% del total de estudiantes matriculados en grado transición, mientras que los 85 de bachillerato, corresponden al 25,3% de los matriculados en grado 11.

“Tenemos dos grupos de preescolar que retornaron, uno entra a las 7:30 a.m. y el otro a las 8:00 a.m., lo que nos permite tener media hora de diferencia para ingresar con todos los protocolos de bioseguridad, como lavado de manos. Los grupos no se cruzan a la entrada, tampoco en el descanso ni en la salida”, dijo Lombana.

De igual forma, en la Institución Educativa María Auxiliadora también regresaron a clases presenciales de manera gradual, y segura.

La hermana Luz Helena Hoyos Alsate, directora de la I.E. informó que comité de bioseguridad, hicimos el plan de retorno a clases, con participación de toda la comunidad.

“Lo que queremos es que las niñas lleguen, disfruten su colegio, que disfruten de su coliseo, y que usen todos los espacios abiertos para sus actividades lúdicas. Están dando educación física, recreación y deportes, danzas y todas actividades formativas. Las clases de asignaturas básicas vendrán en una segunda etapa”, comentó la hermana.

La Rectora explicó que, de 580 niñas matriculadas, 215 regresarán al aula con el consentimiento de los padres y acudientes. De ese grupo, hoy iniciaron el piloto con 80 estudiantes. “El proceso lo iniciamos con preescolar, primaria y noveno grado. Adicional a eso, en los pasillos, en espacio abierto, las niñas que no tienen computadoras o servicio de internet de su barrio, vienen a recibir sus clases remotas”, afirmó la Rectora.

A la fecha han ingresado a clases presenciales las instituciones educativas oficiales (públicas) Jorge García Usta, Clemente Manuel Zabala, Nuestra Señora de Fátima. En cuanto a colegios privados, el número de establecimientos educativos habilitados y con clases presenciales está en 99 a fecha 23 de marzo.