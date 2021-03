Extranjeros habrían agredido un vehículo con un machete

El caso se presentó a la altura de la carrera 8 con calle 25, donde un ciudadano denunció, que al no permitir que algunos ciudadanos extranjeros limpiaran su vidrio, estos le propinaron un machetazo al vidrio trasero del vehículo.

“No me dejé limpiar los vidrios y me echaron un agua sucia ahí en el carro y el otro moreno sacó la cara por ellos y me le metió un machetazo, el venezolano le pasó un machete, cuando arranqué le metió machete al carro… Yo solo quiero que me lo pague y ya!” Expresó en el video el dueño del carro afectado después de este hecho.

Mientras tanto otras personas aseguran que el conductor al querer arrancar ‘les tiró’ el carro a los presuntos agresores lo que provocó la ira de estas personas y la acción inapropiada con el machete.