Niño termina en UCI tras procedimiento odontológico

Jose Rivero, un niño de tres años presentaba fuertes dolores en una muela, y tras la afectación debió someterse a una intervención con sedación para extraerle la molar.

Los familiares cuentan que se José Rivero se puso muy nervioso antes de ser intervenido y luego de 5 horas de estar en la entidad médica, lo trasladaron a una UCI, por presentar graves complicaciones.

Luz Amparo Gutiérrez, la abuela paterna, dijo que el menor le dio un paro respiratorio y cuestiona el por qué tardaron tanto tiempo para el traslado a una clínica.

"Mi hija se asoma a la ventana, se da cuenta que le están oprimiendo el pecho, ella lo ve morado, le estaban realizando una animación, pregunta que por qué, le responden que, tranquila, que no haga escándalo, que no pasa nada. Toman medidas, llaman a una ambulancia, a las siete de la noche, sacan a mi nieto a la clínica San Luís, pero, dejan pasar 5 horas para tomar medidas, el niño convulsiona, le da un paro respiratorio, qué estaban esperando? que el niño se muriera? se deben tomar las medidas respectivas hacia este caso y cualquier otro".

El menor continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de la Clínica Materno Infantil San Luís, permanece intubado e inconsciente.