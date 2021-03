Polémica por proyecto de actualización catastral en Armenia

Polémica ha generado el proyecto de acuerdo 005 del 2021 “Por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Armenia para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias” relacionado con la actualización de un estudio catastral del municipio de Armenia, que tendrá una inversión total de $9.629 millones, $4.629 millones en el 2021 y $5 mil millones en el 2022.

Precisamente el vocero de la veeduría Control Quindío, Álvaro Mejía, indicó que el debate de la corporación no fue el adecuado. Dijo que no desconoce la importancia de la actualización catastral pero que no es el momento ante las consecuencias económicas producto de la pandemia ya que habría un aumento en el impuesto predial.

Aseguró que el proyecto debe implementarse por fases siendo la primera la de identificar los predios que tienen un valor catastral mucho menor al que deberían pagar, pero no como lo estipula el proyecto extendiéndolo a toda la ciudad.

El presidente del Concejo de Armenia, Javier Angulo, dijo que la actuación de la corporación fue legal. Destacó que las veedurías están en todo el derecho para manifestarse generando el debate propio de los temas de ciudad. Aclaró que están dispuestos a responder frente al tema invitó a los voceros participar de los debates.