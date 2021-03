Denuncian fiestas clandestinas en colegio de Bucaramanga

Durante los días viernes, sábado y domingo, en el colegio Iberoamericano, ubicado en el barrio San Francisco, en la calle 18 con carrera 26, se estarían dando reuniones clandestinas en donde jóvenes se encontrarían a jugar billar, ponen música a todo volumen y hacen fiestas.

Así lo denuncian vecinos del sector que están cansados, y han enviado cartas a la institución para que estas reuniones a altas horas de la noche se acaben , pero no reciben respuesta.

Una de las voceras, que pidió no dar su nombre, explicó que en varias ocasiones han mandado ala Policía, las autoridades los sacan del recinto, pero, no pasa nada, es decir, que al siguiente fin de semana se reúnen y vuelven a hacer fiestas.

"El colegio presta la instalación para que hagan fiestas, en la parte de atrás de la institución, colocaron salas de billar, son todos los fines de semana hasta las 5 de la mañana, muchachos que entran y salen, la Policía llega y los sacan y siempre es lo mismo, pasé un derecho de petición, solo lo firmaron pero no lo contestaron, no sé contra quién nos estamos enfrentando".

Los voceros de este tema incluso enviaron videos y fotos que muestran cómo los jóvenes ponen música a alto volumen y departen en medio del billar.