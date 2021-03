Murió el fotógrafo que buscó terapia Ecmo por todos los medios

A Yesid Villamizar Cristancho le diagnosticaron que tenía COVID el pasado 16 de febrero. Ese día, el fotógrafo y activista de derechos humanos escribió en Twitter: "Un hombre mira una máquina por fuera que mira al hombre por dentro, mientras el hombre mira la máquina que lo mira, y así es esto cuando eres positivo para covid, mirar, esperar, tener paciencia, tener fé...".

21 días después, la familia de Yesid confirmó que murió en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI del Hospital Universitario de Santander, HUS. Sus allegados buscaron por todos los medios una consola de terapia Ecmo para proseguir con el tratamiento, pero no lograron la remisión a un centro médico especializado donde ofrecen este tipo de servicios.

Un día después de confirmarse que era portador del virus, Yesid se comunicó con los periodistas de Caracol Radio desde la habitación del hospital. "Estas habitaciones no tienen buena ventilación. Aparte de que luchamos contra el COVID lo hacemos contra un extractor. Llevo 24 horas sin dormir. Me tomaron un TAC. Fue una mala praxis pues estaba prendido el aire acondicionado, les pedí que lo apagaran y me dio un shock térmico", aseguró en la charla.

Yesid, quien aparecía en Twitter como Hazzas Elo, seguía escribiendo en redes desde su lecho de enfermo: "Auxilio, a los pacientes con COVID nos están matando en el HUS de Santander; hay un extractor sacando el aire de la habitación y ningún punto por dónde entre aire, salvo el espacio debajo de la puerta. Cuando esta es abierta la saturación sube siempre, cierra y baja".

Ese día, Caracol Radio reportó el caso a las directivas del Hospital Universitario de Santander para que prestaran mayor atención a Yesid, estudiante de Cine y Televisión de la Universidad Nacional. Posteriormente, el paciente entró a la UCI donde tenía ventilación mecánica. Los médicos recomendaron que debía ser remitido a otra institiución para que recibiera terapia Ecmo.

Como no era fácil encontrar un espacio en el Hospital Internacional de Colombia, HIC, Maryluz Villamizar Cristancho, hermana de Yesid emprendió una campaña mediática para conseguir una consola Ecmo. En el centro médico ubicado en Piedecuesta indicaron que no había cubículos disponibles. La familia de Yesid recibió un reporte del HUS en el que informaban que no había resultado candidato para recibir la terapia porque llevaba más de 10 día con ventilación asistida.

Medimás, EPS a la que estaba afiliado Yesid emitió también un comunicado. "A pesar de la gestión realizada, no se ha hecho efectivo un traslado porque ninguna de las IPS contactadas ha confirmado aceptación del usuario, para darle el manejo solicitado por los médicos tratantes", se indicaba.

La EPS también informaba que se acudió a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, Clínica San José de Cúcuta, Procardio, Fundación Cardioinfantil, Clínica Shaio, Hospital Pablo Tobón Uribe, Centro Médico Imbanaco, Fundación Valle de Lili y la clínica Pozo Azul sin lograr la aceptación.

La familia de Yesid llevó el caso a la Superintendencia de Salud que anunció una petición para que se reevaluara el caso. El paciente nunca fue trasladado a otra clínica; finalmente murió esta madrugada.