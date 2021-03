Ante sisbén 4 vamos a realizar proceso de transición: director DPS Quindío

En el noticiero del medio día estuvo como invitado el director del departamento de prosperidad social en el Quindío, Héctor Marín, brindando las claridades ante el sisbén 4. Fue claro en que no va a generarse retiros sino que será un proceso de transición a la nueva metodología. Dijo que en redes sociales hay noticias falsas respecto al tema por lo que envió un mensaje a los ciudadanos a dirigirse a los canales oficiales para confirmar la información.

Agregó que trabajan de la mano desde la gobernación departamental y los enlaces municipales para socializar y dar claridad frente a la actualización del sisbén.

Aseguró que el sisbén 4 incluye mejoras en los procesos metodológicos y ahora los potenciales beneficiaros de los programas sociales se van a clasificar en grupos denominados por letras y ya no por puntajes.

Recordó que cada uno de los coordinadores del sisbén tendrá un instructivo tecnológico para recolectar la información de beneficiarios, es una medición socioeconómica.

Finalmente, señaló que el proceso es gratuito y no hay intermediarios en formularios porque no existen inscripciones ya que todo es por convocatoria. Invitó a los ciudadanos a no caer en dichos engaños para incluirlos en diferentes fases del sisbén.

Le puede interesar: 14 mil millones de pesos es la inversión del DPS en obras en el Quindío

Añadió que lo fundamental es actualizar el sisbén porque es un sistema nacional de beneficiarios.