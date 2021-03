Mujeres bloquean la 'Calle del Polvo' en Santa Marta

La bautizaron como la 'Calle del polvo', con las fuertes brisas que se presentan por estos días en la ciudad la situación de hace mucho más insostenible y piden que la vía, la cual se encuentra en el sector del 8 de Febrero, sea pavimentada prontamente.

"No vamos a abrir la vía hasta que no venga la Alcaldesa de Santa Marta", señala el residente de este sector Leo Rodríguez, quien describe la situación y cuenta como las mujeres de este sector se han propuesto buscar una solución.

Añaden que han pavimentado otros sectores de la ciudad y a ellos no los han tenido en cuenta, "no hay justificación, nos están violando derechos, pavimentan en lugares que son invasiones y aquí no".