Después de haberse suspendido por la pandemia, vuelve la ciclovía a Tunja

Con el objetivo de aportar a la salud fisica, recreativa y mental de los tunjanos, el IRDET informó que abrirá nuevamente las ciclovías sur y norte.

“Con el fin de fomentar hábitos y estilos de vida saludable, a partir del próximo domingo 07 de marzo, los tunjanos tendrán a su disposición los espacios dedicados a la ciclovía recreativa en el sector sur y en el sector norte”, sostuvo en Caracol Radio el gerente del IRDET Iván Corredor.

Por su parte, el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, dijo que “Después de un año se reactiva nuevamente la ciclovía, sector sur y sector norte, un espacio dedicado al aprovechamiento del tiempo libre y la recreación de nuestros niños, niñas y familias tunjanas. Los invitamos a participar de estos espacios, protegiéndonos y protegiendo a nuestras familias siguiendo todos los protocolos de bioseguridad”.

Las personas podrán disfrutar de estos espacios en el siguiente horario: Sur: 07:00 a.m. a 11:30 a.m. Norte: 06:00 a.m. a 12:00 m.

De otro lado, Miriam Rocío Herrera, líder del programa de Actividad Física del IRDET, señaló que los tramos por donde estará ubicada la ciclovía son “el sector norte por la avenida universitaria desde la glorieta de Green Hills, hasta el semáforo de Unicentro y en el sector sur, por la carrera 11, desde el Bosque de la República hasta Los Hongos”.

Además, los tunjanos que participen de las ciclovías, deberán cumplir con los siguientes protocolos de bioseguridad: realizar inscripción en la página web de la alcaldía www.picoycedulatunja.com y portar el formulario de inscripción.

Como requisitos será indispensable el “uso obligatorio y adecuado del tapabocas durante la actividad física. Distanciamiento mínimo de 2 metros entre cada persona. El Kit de desinfección (gel antibacterial o alcohol glicerinado entre el 70% y el 90%). No compartir hidratación, protegerse de los rayos UV.

“Desde el Instituto de la Recreación y el Deporte de Tunja, invitamos a la comunidad a disfrutar de estos espacios de manera segura y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad”, concluyó Corredor.