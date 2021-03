Municipio sigue a la espera de recuperar parques concesionados en Cúcuta

La concesión de 24 parques en Cúcuta desde el año 2019 sigue generando dificultades para las áreas de entretenimiento y recreación de las comunidades donde están ubicados.

A la espera de las decisiones de las autoridades judiciales donde avanzan los procesos de revertir el manejo se encuentran las oficinas de planeación y la secretaria de infraestructura, que sería la encargada del manejo y cuidado de estos parques en conjunto con las comunidades.

Margarita Contreras, directora de planeación municipal dijo a Caracol Radio que, “hasta que no paguen los servicios públicos, hasta que no saneen temas que vienen desde su administración no podemos hacer como las entregas formales, a mí se me asignaron 14 parques, para poder terminar, subsanar o revisar la legalidad de estos, para poder entregar a la secretaría de infraestructura quien es por competencia hacer las acciones de mantenimiento”.

Las comunidades expresan preocupación ante el deterioro que muchas de estas zonas verdes y de esparcimiento tienen.

La funcionaria manifestó que otro problema que surge es la carencia por parte del municipio de los manuales de funcionamiento y de obras, situación que esperan tener una solución.