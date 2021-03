En Cartagena piden resultados en proceso contra veterinario

El pasado 14 de abril de 2020, María Teresa León señala que recibió una brutal golpiza a manos de su excompañero sentimental, un médico veterinario llamado Andrés Felipe López Gaviria.

Casi un año después de ser denunciados estos hechos, aún con afectación física y emocional, esta joven de 30 años señala que el proceso no avanza con la Fiscalía General de la Nación, y que se han cometido algunas dilaciones jurídicas, para que el caso del Juzgado 15 Penal Municipal de Cartagena con funciones de control de garantías, no avance, y logre una condena por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

"Hoy encuentro a mi agresor, la persona que estaba conmigo, viviendo una vida normal y yo no me he podido recuperar porque esto me dejó afectada muchísimo. Queremos que se puedan dar las audiencias, ya no más, que la persona encargada está enferma, o es que él no se puede presentar; que se cambió el abogado, y tantas cosas que me están perjudicando", manifestó María Teresa.

Para el próximo 14 de abril, curiosamente un año después del suceso, fue convocada una nueva audiencia, donde según la denunciante, espera que la justicia por fin demuestre un castigo ejemplar en este caso.