Instalan primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Cartagena

En la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo Distrital de Cartagena, el mensaje unificado entre la corporación y Distrito fue trabajar juntos para salvar a la ciudad.

En su discurso de instalación el Alcalde de Cartagena William Dau Chamat, invitó a toda Cartagena y al Concejo a trabajar juntos.

“Hoy he venido a la instalación de este primer periodo de sesiones ordinarias para decirle al concejo Distrital que la administración está dispuesta a trabajar de manera conjunta con ustedes, para que salvemos juntos a Cartagena. Por ello el llamado es que le demostremos a la ciudad que podemos unirnos sin que medien las prebendas y los contratos, si no movidos exclusivamente por los intereses superiores de la ciudad. Mi cruzada es y seguirá siendo contra la corrupción y no es nada personal”, afirmo Dau Chamat.

En el mismo sentido, el presidente del Concejo Wilson Toncel Ochoa invitó a sus colegas y al alcalde, a trabajar de forma coordinada con un discurso esperanzador y resaltó el trabajo en equipo que vienen realizando los cabildantes para sacar del caos a la heroica.

Wilson Toncel Ochoa, presidente de la corporación en su discurso dijo: “Recibimos de cada cartagenero que depositó su voto, un voto de confianza y no podemos defraudar la confianza de nuestros electores, los defraudamos si nos quedamos sin ejercer el control político, al que estamos llamados, no podemos dejar que pase el 2021, sin brindar herramientas, alivios, oportunidades, para que cada cartagenero pueda emprender o reactivar su actividad económica de la que deriva su sustento y el de su familia. Habremos defraudado la confianza de nuestros electores, si siguen pasando los días, y no tenemos una ciudad segura, educada, sana y próspera”.

Por su parte la concejala liberal Gloria Estrada, en su intervención dijo: “es el tiempo de unirnos para trabajar por la familia cartagenera, por la parte social e integral que también es una manera de salvar vidas y poder eliminar la pobreza extrema que ha tenido por muchos años la ciudad. Hoy celebramos con amor, bajo el respeto y dignidad, trabajar y luchar para que Cartagena sea la que gane”.

De igual forma, el concejal del partido de la U, César Pión González, recalcó que el trabajo de control realizado por el Concejo durante 2020 no tenía otra motivación distinta a la de garantizar que los procesos administrativos tuvieran como principal beneficio la ciudad y no las diferencias políticas que pueda haber entre ambos bandos.

"Agradecemos las palabras del Alcalde y en el mismo sentido le decimos que el Concejo siempre ha estado dispuesto a trabajar en equipo con la administración a la que reconocemos sus buenas intenciones. En este 2021 y en lo que queda de gobierno debemos aunar esfuerzos para sacar adelante la ciudad la cual debe ser nuestro único interés”.